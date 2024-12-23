Ольга Петровна
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Ольга Петровна
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 91-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 29.01.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Нас. Пункт приписки
- д. Соколово, Красносельская вол., Костромской у., Костромская губ.
- Дата брака
- 29.01.1901
- Возраст (лет)
- 21
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 343об-344
- Полная запись МК
- Счёт браков: 14
Жених - Федор Семенович, крестьянский сын (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ольга Петровна, крестьянская дочь (д. Соколово, Красносельская вол., Костромской у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Семен Сергеевич, отец (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Петр Прокофиев, крестьянин (д. Соколово, Красносельская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Смирнов Арсений Евлампиевич, Любимский мещанин (г. Любим, Любимский вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Петрович, крестьянин (д. Соколово, Красносельская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Петрович, крестьянин (д. Соколово, Красносельская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сергей Иванович, крестьянин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Федор Семенов; Симеон Сергеев; Ольга Петрова; Арсений Евлампиев Смирнов; Иван Петров; Иван Петров; Сергей Иванов
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