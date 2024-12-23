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Зимин Василий Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Зимин Василий Алексеевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
90-б
Роль персоны
Жених
Дата события
28.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Казанская Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
28.01.1901
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 343об-344
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Зимин Василий Алексеевич, крестьянский сын (д. Казанская Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Авраамовна, крестьянская дочь (погост Сандогора, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Зимина Пелагея Григорьевна, мать (д. Казанская Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Авраам Александрович, крестьянин (погост Сандогора, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Зимин Петр Алексеевич, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Федотович, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Григорьевич, крестьянин (погост Сандогора, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Василий Алексеев Зимин; Пелагия Григорьева; Анна Авраамова; Авраам Александров; Петр Алексеев Зимин; Андрей Феодотов; Иван Григорьев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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