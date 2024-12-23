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Евдокия Аврамовна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Евдокия Аврамовна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
89-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
26.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
д. Поторочино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
26.01.1901
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 342об-343
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Петр Яковлевич, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Аврамовна, крестьянская дочь (д. Поторочино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Зиновия Николаевна, мать (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Зиновия Михайловна, крестьянская вдова (д. Поторочино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Ефимович, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Сергеевич, крестьянин (д. Поторочино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Федорович, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Михайлович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Петр Яковлев; Зиновия Николаева; Евдокия Аврамиева; Зиновия Михайлова; Василий Евфимов; Андрей Сергеев; Василий Федоров; Андрей Михайлов
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