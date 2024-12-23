Щеников Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩеников Василий Дмитриевич

Щеников Василий Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Щеников Василий Дмитриевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
88-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
26.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Пятино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
26.01.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 342об-343
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Алексей Федорович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - (Щеникова) Александра Васильевна, крестьянская дочь (д. Пятино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор Никифорович, отец (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Щеников Василий Дмитриевич, крестьянин (д. Пятино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Флорентиевич, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Щеголев Дмитрий, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Красавин Андрей Григорьевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Федорович, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Алексей Федоров; Федор Никифоров; Александра Васильева; Василий Дмитриев Щеников; Василий Флоров; Андрей Григорьев Красавин; Василий Федоров
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.