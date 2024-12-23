Федор Никифорович
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Федор Никифорович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 88-б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 26.01.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- отец
- Нас. Пункт приписки
- д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 26.01.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 342об-343
- Полная запись МК
- 11
Жених - Алексей Федорович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - (Щеникова) Александра Васильевна, крестьянская дочь (д. Пятино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор Никифорович, отец (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Щеников Василий Дмитриевич, крестьянин (д. Пятино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Флорентиевич, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Щеголев Дмитрий, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Красавин Андрей Григорьевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Федорович, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Алексей Федоров; Федор Никифоров; Александра Васильева; Василий Дмитриев Щеников; Василий Флоров; Андрей Григорьев Красавин; Василий Федоров
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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