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Иван Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Иван Васильевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
87-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
24.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
24.01.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 341об-342
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Федор Иванович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евгения Петровна, крестьянская девица (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Иван Михайлович, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Владимир Егорович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шутов Василий, запасной нижний чин (д. Покровское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Худяков Александр Иванович, крестьянин (д. Охотино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Васильевич, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Феодор Иванов; Иван Михайлов; Евгения Петрова; Владимир Егоров; Александр Иванов Худяков; Иван Васильев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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