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Разгуляев Александр Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Разгуляев Александр Сергеевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
86-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
24.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
24.01.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 341об-342
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Топников Александр Михайлович, уволенный в запас армии 5 батареи 26 артиллерийской бригады фейерверкер (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Степановна, крестьянская дочь (д. Наумово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Михаил Власович, отец (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Золотцов Николай Степанович, крестьянин (д. Наумово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Топников Василий Михайлович, крестьянин (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Золотцов Иван Степанович, крестьянин (д. Наумово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Разгуляев Александр Сергеевич, крестьянин (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр Михайлов Топников; Михаил Власов; Анна Степанова; Николай Степанов Золотцов; Василий Михайлов Топников; Иван Степанов Золотцов; Александр Сергеев Разгуляев
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