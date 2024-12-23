Золотцов Иван Степанович
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Золотцов Иван Степанович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 86-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 24.01.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Наумово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 24.01.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 341об-342
- Полная запись МК
- Счёт браков: 9
Жених - Топников Александр Михайлович, уволенный в запас армии 5 батареи 26 артиллерийской бригады фейерверкер (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Степановна, крестьянская дочь (д. Наумово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Михаил Власович, отец (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Золотцов Николай Степанович, крестьянин (д. Наумово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Топников Василий Михайлович, крестьянин (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Золотцов Иван Степанович, крестьянин (д. Наумово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Разгуляев Александр Сергеевич, крестьянин (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Александр Михайлов Топников; Михаил Власов; Анна Степанова; Николай Степанов Золотцов; Василий Михайлов Топников; Иван Степанов Золотцов; Александр Сергеев Разгуляев
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