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Топников Александр Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Топников Александр Михайлович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
86-б
Роль персоны
Жених
Дата события
24.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
уволенный в запас армии 5 батареи 26 артиллерийской бригады фейерверкер
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
24.01.1901
Возраст (лет)
26
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 341об-342
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Топников Александр Михайлович, уволенный в запас армии 5 батареи 26 артиллерийской бригады фейерверкер (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Степановна, крестьянская дочь (д. Наумово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Михаил Власович, отец (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Золотцов Николай Степанович, крестьянин (д. Наумово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Топников Василий Михайлович, крестьянин (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Золотцов Иван Степанович, крестьянин (д. Наумово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Разгуляев Александр Сергеевич, крестьянин (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр Михайлов Топников; Михаил Власов; Анна Степанова; Николай Степанов Золотцов; Василий Михайлов Топников; Иван Степанов Золотцов; Александр Сергеев Разгуляев
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