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Яков Степанович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Яков Степанович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
85-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
21.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
21.01.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 340об-341
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Смирнов Сергей Михайлович, крестьянский сын (д. Золотунино, Покровская вол., Буйский у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Яковлевна, крестьянская дочь (д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Смирнов Михаил Аристархович, отец (д. Золотунино, Покровская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Отец невесты - Яков Степанович, крестьянин (д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Дементий Андреевич, крестьянин (д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Степан Филиппович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Алексеевич, крестьянин (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Яковлевич, крестьянин (д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Сергей Михайлов; Михаил Аристархов Смирнов; Евдокия Яковлева; Яков Степанов; Дементий Андреев; Степан Филиппов; Федор Алексеев; Иван Яковлев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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