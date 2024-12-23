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Мария Арсениевна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Мария Арсениевна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
84-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
21.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
д. Кириллово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
21.01.1901
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 340об-341
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Василий Порфирьевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Арсениевна, крестьянская дочь (д. Кириллово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Порфирий Сергеевич, отец (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Арсений, крестьянин (д. Кириллово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Павел Всеволодович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Тимофей Сергеевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Блохин Ефим Иванович, крестьянин (д. Карганово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Яковлевич, крестьянин (д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Василий Порфирьев; Порфирий Сергеев; Марья Арсеньева; Павел Всеволодов; Тимофей Сергеев; Евфим Иванов Блохин; Иван Яковлев
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