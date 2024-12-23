Мария Арсениевна
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Мария Арсениевна
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 84-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 21.01.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Нас. Пункт приписки
- д. Кириллово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 21.01.1901
- Возраст (лет)
- 20
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 340об-341
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Василий Порфирьевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Арсениевна, крестьянская дочь (д. Кириллово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Порфирий Сергеевич, отец (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Арсений, крестьянин (д. Кириллово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Павел Всеволодович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Тимофей Сергеевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Блохин Ефим Иванович, крестьянин (д. Карганово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Яковлевич, крестьянин (д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Василий Порфирьев; Порфирий Сергеев; Марья Арсеньева; Павел Всеволодов; Тимофей Сергеев; Евфим Иванов Блохин; Иван Яковлев
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