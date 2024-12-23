Федор Степанович
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Федор Степанович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 83-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 21.01.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 21.01.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 339об-340
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Александр Алексеевич, крестьянский сын (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасковья Андреевна, крестьянская дочь (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Алексей Петрович, отец (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Андрей Тимофеевич, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Захарович, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дмитрий Васильевич, крестьянин (д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Васильевич, крестьянин (д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Федор Степанович, крестьянин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Алексей Петров; Параскева Андреева; Андрей Тимофеев; Иван Захаров; Димитрий Васильев; Александр Васильев; Федор Степанов
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