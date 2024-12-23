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Дмитрий Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Дмитрий Васильевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
83-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
21.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
21.01.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 339об-340
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Александр Алексеевич, крестьянский сын (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасковья Андреевна, крестьянская дочь (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Алексей Петрович, отец (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Андрей Тимофеевич, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Захарович, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дмитрий Васильевич, крестьянин (д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Васильевич, крестьянин (д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Федор Степанович, крестьянин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Алексей Петров; Параскева Андреева; Андрей Тимофеев; Иван Захаров; Димитрий Васильев; Александр Васильев; Федор Степанов
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