Макаров Василий Дмитриевич
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Макаров Василий Дмитриевич
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 82-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 21.01.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Петрицево, Копринская вол., Рыбинский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 21.01.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 339об-340
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Смирнов Павел Николаевич, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Демидовна, крестьянская дочь (д. Катково, Нижне-Никуловская вол., Рыбинский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Смирнов Николай Федорович, отец (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Демид Кузьмич, крестьянин (д. Катково, Нижне-Никуловская вол., Рыбинский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Дубов Федор Иванович, крестьянин (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Виноградов Федор Яковлевич, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Макаров Василий Дмитриевич, крестьянин (д. Петрицево, Копринская вол., Рыбинский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Никифор Иванович, крестьянин (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Павел Николаев Смирнов; Николай Федоров Смирнов; Александра Диомидова; Диомид Кузьмин; Федор Иванов Дубов; Федор Яковлев Виноградов; Василий Дмитриев Макаров; Никифор Иванов
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.