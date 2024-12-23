Александра Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Демидовна

Александра Демидовна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Александра Демидовна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
82-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
21.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
д. Катково, Нижне-Никуловская вол., Рыбинский у., Ярославская губ.
Дата брака
21.01.1901
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 339об-340
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Смирнов Павел Николаевич, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Демидовна, крестьянская дочь (д. Катково, Нижне-Никуловская вол., Рыбинский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Смирнов Николай Федорович, отец (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Демид Кузьмич, крестьянин (д. Катково, Нижне-Никуловская вол., Рыбинский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Дубов Федор Иванович, крестьянин (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Виноградов Федор Яковлевич, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Макаров Василий Дмитриевич, крестьянин (д. Петрицево, Копринская вол., Рыбинский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Никифор Иванович, крестьянин (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Павел Николаев Смирнов; Николай Федоров Смирнов; Александра Диомидова; Диомид Кузьмин; Федор Иванов Дубов; Федор Яковлев Виноградов; Василий Дмитриев Макаров; Никифор Иванов
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.