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Смирнов Николай Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Смирнов Николай Федорович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
82-б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
21.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
отец
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
21.01.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 339об-340
Полная запись МК
5
Жених - Смирнов Павел Николаевич, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Демидовна, крестьянская дочь (д. Катково, Нижне-Никуловская вол., Рыбинский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Смирнов Николай Федорович, отец (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Демид Кузьмич, крестьянин (д. Катково, Нижне-Никуловская вол., Рыбинский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Дубов Федор Иванович, крестьянин (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Виноградов Федор Яковлевич, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Макаров Василий Дмитриевич, крестьянин (д. Петрицево, Копринская вол., Рыбинский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Никифор Иванович, крестьянин (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Павел Николаев Смирнов; Николай Федоров Смирнов; Александра Диомидова; Диомид Кузьмин; Федор Иванов Дубов; Федор Яковлев Виноградов; Василий Дмитриев Макаров; Никифор Иванов
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