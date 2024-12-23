Ковалев Григорий Дмитриевич
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Ковалев Григорий Дмитриевич
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 81-б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 21.01.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- отец
- Нас. Пункт приписки
- д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 21.01.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 338об-339
- Полная запись МК
- 4
Жених - Ковалев Максим Григорьевич, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Андреевна, крестьянская дочь (д. Лучкино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Ковалев Григорий Дмитриевич, отец (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Андрей Яковлевич, крестьянин (д. Лучкино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Андреевич, крестьянин (д. Карганово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Федор Григорьевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Степан Федорович, крестьянин (д. Кощеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Андреевич, крестьянский сын (д. Лучкино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Максим Григорьев; Григорий Дмитриев Ковалев; Анна Андреева; Андрей Яковлев; Иван Андреев; Федор Григорьев; Степан Федоров; Николай Андреев
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.