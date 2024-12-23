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Ковалев Максим Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Ковалев Максим Григорьевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
81-б
Роль персоны
Жених
Дата события
21.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
21.01.1901
Возраст (лет)
23
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 338об-339
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Ковалев Максим Григорьевич, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Андреевна, крестьянская дочь (д. Лучкино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Ковалев Григорий Дмитриевич, отец (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Андрей Яковлевич, крестьянин (д. Лучкино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Андреевич, крестьянин (д. Карганово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Федор Григорьевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Степан Федорович, крестьянин (д. Кощеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Андреевич, крестьянский сын (д. Лучкино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Максим Григорьев; Григорий Дмитриев Ковалев; Анна Андреева; Андрей Яковлев; Иван Андреев; Федор Григорьев; Степан Федоров; Николай Андреев
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