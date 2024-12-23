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Лебедев Михаил Степанович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Лебедев Михаил Степанович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
80-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
15.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
15.01.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 338об-339
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Василий Иванович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агриппина Андреевна, крестьянская дочь (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Матрона Евстафиевна, мать (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Андрей Семенович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Сивилин? Никанор, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Алексей Никитич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Лебедев Михаил Степанович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сергей Семенович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Василий Иванов; Матрена Евстафьева; Агрипена Андреева; Андрей Семенов; Алексей Никитин; Михаил Степанов Лебедев; Сергей Семенов
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