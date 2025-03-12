Василий Николаевич
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Василий Николаевич
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 79-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 15.01.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Шарна, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 15.01.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 337об-338
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Андрей Григорьевич, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасковья Федоровна, крестьянская дочь (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Григорий Иванович, отец (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Федор Иванович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Блохин Ефим Иванович, крестьянин (д. Карганово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Соловьев Павел Макарович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Блохин Ефим Иванович, крестьянин (д. Карганово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Николаевич, крестьянин (д. Шарна, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Андрей Григорьев; Григорий Иванов; Параскева Федорова; Федор Иванов; Евфим Иванов Блохин; Павел Макаров Соловьев; Евфим Иванов Блохин; Василий Николаев
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