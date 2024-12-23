Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Григорьевич

Андрей Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Андрей Григорьевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
79-б
Роль персоны
Жених
Дата события
15.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
15.01.1901
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 337об-338
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Андрей Григорьевич, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасковья Федоровна, крестьянская дочь (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Григорий Иванович, отец (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Федор Иванович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Блохин Ефим Иванович, крестьянин (д. Карганово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Соловьев Павел Макарович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Блохин Ефим Иванович, крестьянин (д. Карганово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Николаевич, крестьянин (д. Шарна, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Андрей Григорьев; Григорий Иванов; Параскева Федорова; Федор Иванов; Евфим Иванов Блохин; Павел Макаров Соловьев; Евфим Иванов Блохин; Василий Николаев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.