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Хабаров Всеволод Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Хабаров Всеволод Иванович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
78-б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
14.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
отец
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
14.01.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 337об-338
Полная запись МК
1
Жених - Хабаров Александр Всеволодович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Хабарова(Кузнецова) Анна Ивановна, крестьянская дочь (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Хабаров Всеволод Иванович, отец (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Кузнецов Иван Яковлевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Васильевич, крестьянин (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гусев Владимир Артемиевич, крестьянин (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дмитрий Яковлевич, крестьянин (д. Тетерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Иванович, крестьянский сын (д. Тетерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр Всеволодов; Всеволод Иванов Хабаров; Анна Иванова; Иван Яковлев Кузнецов; Федор Васильев; Владимир Артемьев Гусев; Димитрий Яковлев; Василий Иванов
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