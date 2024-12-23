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Анна Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Анна Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
596-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.12.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
30.12.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 335об-336
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Василий Федорович
Отец - Федор Артемиевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Василиса Емельяновна (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Петровна, крестьянская девица (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дмитрий Васильевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Василий; Федор Артемьев; Василиса Емельянова; Димитрий Васильев; Анна Петрова
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