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Анна Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Анна Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
595-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.12.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
27.12.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 335об-336
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Татьяна Ивановна
Отец - Иван Николаевич, крестьянин (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Мать - Дарья Петровна (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Воспр. - Александр Ефимович, крестьянин (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Петровна, крестьянская девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Татиана; Иван Николаев; Дарья Петрова; Александр Евфимов; Анна Петрова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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