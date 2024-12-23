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Павел Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Павел Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
594-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.12.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
26.12.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 335об-336
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Татьяна Федоровна
Отец - Федор Павлович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Ольга Семеновна (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Петрович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Татьяна Геннадиевна, крестьянская девица (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Федор Павлов - Отметка у Татианы: Высл. 12.1.51
Примечание / Дополнительно
Федор Павлов - Отметка у Татианы: Высл. 12.1.51
Комментарий наборщика
Имена в МК: Татиана; Федор Павлов; Ольга Семенова; Павел Петров; Татиана Геннадьева
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