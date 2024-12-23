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Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
593-р
Роль персоны
Мать
Дата события
12.12.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
13.12.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 335об-336
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Анастасия Александровна
Отец - Александр Всеволодович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Ивановна (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александра Дмитриевна, крестьянская девица (д. Тетерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Иванович, крестьянский сын (д. Тетерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анастасия; Александр Всеволодов; Анна Иванова; Василий Иванов; Александра Димитриева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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