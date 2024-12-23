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Анна Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Анна Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
592-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.12.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Зиново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
09.12.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 334об-335
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Анна Павловна
Отец - Павел Николаевич, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Демидовна (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Федоровна, крестьянская жена (д. Зиново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ардалион Демидович, крестьянский сын (д. Катково, Нижне-Никуловская вол., Рыбинский у., Ярославская губ.)
Примечание: Павел Николаев - Отметка у Анны: Выслано 10….
Примечание / Дополнительно
Павел Николаев - Отметка у Анны: Выслано 10….
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анна; Павел Николаев; Александра Диомидова; Ардалион Диомидов; Анна Федорова
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