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Ардалион Демидович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Ардалион Демидович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
592-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.12.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Катково, Нижне-Никуловская вол., Рыбинский у., Ярославская губ.
Дата крещения
09.12.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 334об-335
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Анна Павловна
Отец - Павел Николаевич, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Демидовна (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Федоровна, крестьянская жена (д. Зиново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ардалион Демидович, крестьянский сын (д. Катково, Нижне-Никуловская вол., Рыбинский у., Ярославская губ.)
Примечание: Павел Николаев - Отметка у Анны: Выслано 10….
Примечание / Дополнительно
Павел Николаев - Отметка у Анны: Выслано 10….
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анна; Павел Николаев; Александра Диомидова; Ардалион Диомидов; Анна Федорова
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