Анна Павловна
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Анна Павловна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 592-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 08.12.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 09.12.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 334об-335
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Анна Павловна
Отец - Павел Николаевич, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Демидовна (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Федоровна, крестьянская жена (д. Зиново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ардалион Демидович, крестьянский сын (д. Катково, Нижне-Никуловская вол., Рыбинский у., Ярославская губ.)
Примечание: Павел Николаев - Отметка у Анны: Выслано 10….
- Примечание / Дополнительно
- Павел Николаев - Отметка у Анны: Выслано 10….
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Анна; Павел Николаев; Александра Диомидова; Ардалион Диомидов; Анна Федорова
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