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Степан Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Степан Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
590-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.12.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
07.12.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 334об-335
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Павел Степанович
Отец - Степан Алексеевич, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Екатерина Ивановна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Иванович, крестьянский сын (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Феврония Дмитриевна, крестьянская жена (д. Карганово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Павел; Степан Алексеев; Екатерина Иванова; Павел Иванов; Февронья Димитриева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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