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Дарья Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Дарья Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
589-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.12.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
02.12.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 334об-335
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Николай Семенович
Отец - Семен Ионич, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Семеновна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Геннадий Константинович, крестьянский сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дарья Сергеевна, крестьянская девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Николай; Симеон Ионин; Анна Семенова; Геннадий Константинов; Дарья Сергеева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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