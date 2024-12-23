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Дарья Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Дарья Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
588-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.12.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
02.12.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 333об-334
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Анастасия Михайловна
Отец - Михаил Яковлевич, солдат (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Евдокия Сергеевна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Степанович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дарья Сергеевна, крестьянская девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анастасия; Михаил Яковлев; Евдокия Сергеева; Александр Степанов; Дарья Сергеева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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