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Александр Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Александр Сергеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
587-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.11.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
11.11.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 333об-334
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Александр Сергеевич
Отец - Сергей Семенович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Юстина Васильевна (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анастасия Григорьевна, крестьянская жена (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Геннадий Федорович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр; Сергей Семенов; Иустинья Васильева; Геннадий Федоров; Анастасия Григорьева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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