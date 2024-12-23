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Анна Всеволодовна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Анна Всеволодовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
586-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.11.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
08.11.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 333об-334
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Александра Дмитриевна
Отец - Дмитрий Иосифович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Владимировна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Всеволодовна, крестьянская девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Владимир Тимофеевич, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александра; Димитрий Осипов; Анна Владимирова; Владимир Тимофеев; Анна Всеволодова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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