Павел Тимофеевич
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Павел Тимофеевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 585-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 07.11.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 08.11.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 332об-333
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Смирнова Матрона Ильинична
Отец - Смирнов Илья Николаевич, крестьянин (д. Сибирка, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Мать - Смирнова Анна Макаровна (д. Сибирка, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Воспр. - Наталья Макаровна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Тимофеевич, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Илья Николаев Смирнов - Отметки у Матрены: Выс.копия 6.3.58. Вписана "Смирнов" верить 30.11.59
- Примечание / Дополнительно
- Илья Николаев Смирнов - Отметки у Матрены: Выс.копия 6.3.58. Вписана "Смирнов" верить 30.11.59
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Матрена; Илья Николаев Смирнов; Анна Макарова; Павел Тимофеев; Наталья Макарова
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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