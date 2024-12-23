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Смирнова Анна Макаровна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Смирнова Анна Макаровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
585-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.11.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Сибирка, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.
Дата крещения
08.11.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 332об-333
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Смирнова Матрона Ильинична
Отец - Смирнов Илья Николаевич, крестьянин (д. Сибирка, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Мать - Смирнова Анна Макаровна (д. Сибирка, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Воспр. - Наталья Макаровна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Тимофеевич, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Илья Николаев Смирнов - Отметки у Матрены: Выс.копия 6.3.58. Вписана "Смирнов" верить 30.11.59
Примечание / Дополнительно
Илья Николаев Смирнов - Отметки у Матрены: Выс.копия 6.3.58. Вписана "Смирнов" верить 30.11.59
Комментарий наборщика
Имена в МК: Матрена; Илья Николаев Смирнов; Анна Макарова; Павел Тимофеев; Наталья Макарова
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