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Михаил Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Михаил Андреевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
584-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
31.10.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 332об-333
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Михаил Андреевич
Отец - Андрей Андреевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Ивановна (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анастасия Николаевна, крестьянская жена (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Степанович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Михаил; Андрей Андреев; Анна Иванова; Василий Степанов; Анастасия Николаева
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Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

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