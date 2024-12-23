Мария Емельяновна
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Мария Емельяновна
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 583-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 28.10.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- дворянская жена
- Нас. Пункт приписки
- д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 29.10.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 332об-333
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Михаил
Мать - Евдокия Федоровна, крестьянская вдова
Воспр. - Дмитрий Иванович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Емельяновна, дворянская жена (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: ; Евдокия Федорова - Отметка у Михаила: незаконнорожденный
- Примечание / Дополнительно
- ; Евдокия Федорова - Отметка у Михаила: незаконнорожденный
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Евдокия Федорова; Дмитрий Иванов; Марья Емельянова
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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