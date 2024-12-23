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Евдокия Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Евдокия Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
583-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская вдова
Дата крещения
29.10.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 332об-333
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Михаил
Мать - Евдокия Федоровна, крестьянская вдова
Воспр. - Дмитрий Иванович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Емельяновна, дворянская жена (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: ; Евдокия Федорова - Отметка у Михаила: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
; Евдокия Федорова - Отметка у Михаила: незаконнорожденный
Комментарий наборщика
Имена в МК: Евдокия Федорова; Дмитрий Иванов; Марья Емельянова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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