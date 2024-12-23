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Михаил

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Михаил
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
583-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Дата крещения
29.10.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 332об-333
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Михаил
Мать - Евдокия Федоровна, крестьянская вдова
Воспр. - Дмитрий Иванович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Емельяновна, дворянская жена (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: ; Евдокия Федорова - Отметка у Михаила: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
; Евдокия Федорова - Отметка у Михаила: незаконнорожденный
Комментарий наборщика
Имена в МК: Евдокия Федорова; Дмитрий Иванов; Марья Емельянова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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