Чичова Наталья Федоровна
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Чичова Наталья Федоровна
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 582-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 27.10.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 28.10.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 331об-332
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Чичова Екатерина Ивановна
Отец - Чичов Иван Яковлевич, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Чичова Наталья Федоровна (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александра Васильевна, солдатка (д. Пятино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Алексей Иосифович, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Иван Яковлев Чичов - Отметка у Екатерины: Выдано 7.10.38
- Примечание / Дополнительно
- Иван Яковлев Чичов - Отметка у Екатерины: Выдано 7.10.38
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Екатерина; Иван Яковлев Чичов; Наталья Федорова; Алексей Осипов; Александра Васильева
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