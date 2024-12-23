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Чичова Наталья Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Чичова Наталья Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
582-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
28.10.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 331об-332
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Чичова Екатерина Ивановна
Отец - Чичов Иван Яковлевич, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Чичова Наталья Федоровна (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александра Васильевна, солдатка (д. Пятино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Алексей Иосифович, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Иван Яковлев Чичов - Отметка у Екатерины: Выдано 7.10.38
Примечание / Дополнительно
Иван Яковлев Чичов - Отметка у Екатерины: Выдано 7.10.38
Комментарий наборщика
Имена в МК: Екатерина; Иван Яковлев Чичов; Наталья Федорова; Алексей Осипов; Александра Васильева
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