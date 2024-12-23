Смирнова Агриппина Алексеевна
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Смирнова Агриппина Алексеевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 581-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 24.10.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Дудорово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.
- Дата крещения
- 25.10.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 331об-332
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Смирнов Дмитрий Андреевич
Отец - Смирнов Андрей Гавриилович, крестьянин (д. Дудорово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Мать - Смирнова Агриппина Алексеевна (д. Дудорово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Воспр. - Алексей Андреевич, крестьянский сын (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Варвара Антоновна, крестьянская жена (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Андрей Гаврилов Смирнов - Отетки у Дмитрия: Смирнов. Копия а/з 26.12.67. Вписана род.фам. На осн. Заключ. Выборгского р-на Лен.обл. от 2.5.68.
- Примечание / Дополнительно
- Андрей Гаврилов Смирнов - Отетки у Дмитрия: Смирнов. Копия а/з 26.12.67. Вписана род.фам. На осн. Заключ. Выборгского р-на Лен.обл. от 2.5.68.
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Димитрий Смирнов; Андрей Гаврилов Смирнов; Агрипена Алексеева; Алексей Андреев; Варвара Антонова
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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