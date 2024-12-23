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Смирнов Дмитрий Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Смирнов Дмитрий Андреевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
581-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Дудорово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.
Дата крещения
25.10.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 331об-332
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Смирнов Дмитрий Андреевич
Отец - Смирнов Андрей Гавриилович, крестьянин (д. Дудорово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Мать - Смирнова Агриппина Алексеевна (д. Дудорово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Воспр. - Алексей Андреевич, крестьянский сын (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Варвара Антоновна, крестьянская жена (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Андрей Гаврилов Смирнов - Отетки у Дмитрия: Смирнов. Копия а/з 26.12.67. Вписана род.фам. На осн. Заключ. Выборгского р-на Лен.обл. от 2.5.68.
Примечание / Дополнительно
Андрей Гаврилов Смирнов - Отетки у Дмитрия: Смирнов. Копия а/з 26.12.67. Вписана род.фам. На осн. Заключ. Выборгского р-на Лен.обл. от 2.5.68.
Комментарий наборщика
Имена в МК: Димитрий Смирнов; Андрей Гаврилов Смирнов; Агрипена Алексеева; Алексей Андреев; Варвара Антонова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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