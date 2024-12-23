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Анна Ильинична

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Анна Ильинична
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
580-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
21.10.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 331об-332
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Анна Ильинична
Отец - Илья Федорович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Наталья Павловна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павла Павловна, крестьянская девица (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Петр Федорович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анна; Илья Федоров; Наталья Павлова; Петр Федоров; Павла Павлова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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