Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иванович

Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Василий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
579-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
18.10.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 330об-331
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Анна Сергеевна
Отец - Сергей Александрович, крестьянин (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Матрона Ивановна (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Иванович, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Прасковья Степановна, крестьянская девица (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Сергей Александров - Отметки у Анны: выслана копия а/з в Данилов 7.2.1961. Высл. Копия а/з г.Данилов 6.8.73
Примечание / Дополнительно
Сергей Александров - Отметки у Анны: выслана копия а/з в Данилов 7.2.1961. Высл. Копия а/з г.Данилов 6.8.73
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анна; Сергей Александров; Матрена Иванова; Василий Иванов; Параскева Степанова
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.