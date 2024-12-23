Анна Сергеевна
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Анна Сергеевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 579-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 17.10.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 18.10.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 330об-331
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Анна Сергеевна
Отец - Сергей Александрович, крестьянин (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Матрона Ивановна (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Иванович, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Прасковья Степановна, крестьянская девица (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Сергей Александров - Отметки у Анны: выслана копия а/з в Данилов 7.2.1961. Высл. Копия а/з г.Данилов 6.8.73
- Примечание / Дополнительно
- Сергей Александров - Отметки у Анны: выслана копия а/з в Данилов 7.2.1961. Высл. Копия а/з г.Данилов 6.8.73
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Анна; Сергей Александров; Матрена Иванова; Василий Иванов; Параскева Степанова
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