Павел Макарович
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Павел Макарович
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 577-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 13.10.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 14.10.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 330об-331
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Иван Васильевич
Отец - Василий Иванович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Агриппина Андреевна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Андреевна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Макарович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Василий Иванов - Отметка у Иоанна: Высл. 6.10
- Примечание / Дополнительно
- Василий Иванов - Отметка у Иоанна: Высл. 6.10
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Иоанн; Василий Иванов; Агрипена Андреева; Павел Макаров; Евдокия Андреева
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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