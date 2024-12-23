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Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Василий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
577-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
14.10.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 330об-331
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Иван Васильевич
Отец - Василий Иванович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Агриппина Андреевна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Андреевна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Макарович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Василий Иванов - Отметка у Иоанна: Высл. 6.10
Примечание / Дополнительно
Василий Иванов - Отметка у Иоанна: Высл. 6.10
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иоанн; Василий Иванов; Агрипена Андреева; Павел Макаров; Евдокия Андреева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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