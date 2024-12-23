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Егор Игнатиевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Егор Игнатиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
576-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
10.10.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 330об-331
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Андрей Егорович
Отец - Егор Игнатиевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Мария Ивановна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Иванович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Елена Ивановна, крестьянская девица (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Андрей; Егор Игнатьев; Марья Иванова; Александр Иванов; Елена Иванова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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