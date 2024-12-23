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Евдокия Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Евдокия Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
575-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
08.10.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 329об-330
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Анна Алексеевна
Отец - Алексей Александрович, крестьянин (д. Поторочино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Феодосия Васильевна (д. Поторочино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Михайловна, крестьянская жена (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Федор Иванович, крестьянин (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Алексей Александров - Отметка у Анны: Румянцева. Выд. 17.11.70
Примечание / Дополнительно
Алексей Александров - Отметка у Анны: Румянцева. Выд. 17.11.70
Комментарий наборщика
Имена в МК: Румянцева Анна; Алексей Александров; Федосья Васильева; Федор Иванов; Евдокия Михайлова
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